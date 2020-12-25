أمن بنغازي تطلق خطة مرورية لتسهيل حركة السير

قامت مديرية أمن بنغازي بنشر عناصر من مختلف أقسامها ووحداتها لقسم المرور والتراخيص، بمختلف شوارع المدينة، وحسب المكتب الإعلامي للمديرية فإن هذه الخطوة تأتي لإطلاق خطة مرورية جديدة، تهدف لتسهيل حركة السير وتنظيم حركة المرور بشوارع بنغازي.

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