الخارجية الروسية: لافروف وشكري يؤكدان التسوية السلمية للنزاع الليبي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأزمة الليبية خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع نظيره المصري سامح شكري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بشكري وناقض خلاله العلاقات المشتركة، وتطرق خلاله إلى الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن لافروف شدد على ضرورة ضمان الطابع الشامل للحوار الوطني في ليبيا، مشيرا إلى أن الوزيرين جددا التزامهما بسيادة ليبيا، فضلاً عن التسوية السلمية للنزاع الليبي الداخلي وفقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.