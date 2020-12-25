روسيا.. نحو 30 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، عن رصد 29935 إصابة جديدة، مقابل 27250 إصابة في اليوم السابق، ما حطم الرقم القياسي السابق (29350 إصابة) الذي يعود إلى 21 ديسمبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (8203 حالات، ما يُمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3756 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.1% من المرضى الجدد.

وشهدت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا قفزة غير مسبوقة أيضا، برصد 635 حالة وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال اليوم الأخير (مقابل 549 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26890 مريضا للشفاء.

وانطلقت في روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح “سبوتنيك V” الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

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