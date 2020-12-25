بحث استئناف الرحلات الجوية من مطار أوباري

بحث فريق من إدارة الشركة العامة للكهرباء خلال زيارة إلى مطار أوباري مع المدير العام للمطار المهندس محمد علي ميلاد، استئناف الرحلات الجوية للمطار؛ لتسهيل السفر على سكان المنطقة والفرق العاملة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تسهيل إجراءات السفر لفرق العمل لمحطة كهرباء أوباري الغازية وخط أوباري – الفجيج، ومن جهتها أكدت إدارة المطار خلال الاجتماع على جاهزيته من الناحية التشغيلية لاستئناف الرحلات الجوية وخلال الاجتماع أكد الحاضرون على ضرورة تعجيل عودة الطيران.

وحضر الاجتماع كلٌ من عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، ومدير أمن أوباري العقيد عبدالسلام أحمد الشريف، فيما تكوّن وفد شركة الكهرباء من عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل، والمدير العام للإنتاج المهندس كمال ضو، ومساعد المدير العام لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المهندس نوري الحران، والمهندس محمد بوسويدر.

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