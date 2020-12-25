“مكافحة الأمراض”: سنتعاقد على 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة، تعاقد بلاده على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أدلى به بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

وقال النجار: “تعاقدنا مع منظمة الصحة العالمية، على شراء مليوني و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار (حوالي 9.4 ملايين دولار أمريكي)”.

وأشار أن التعاقد مع منظمة الصحة العالمية جاء لتسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد من المنظمة.

وأوضح النجار أن بلاده لم تستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، مرجحًا التعاقد لاحقا مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح الخاص بها.

من جانبه، قال سليمان أبو سريويل، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات في ليبيا، لوكالة الأناضول التركية، إن تعاقد البلاد مع الصحة العالمية لشراء اللقاح، لضمان أنه مرخص وحتى تتحمل المنظمة مسؤولية سلامة أي لقاح يأتي من خلالها.

وحتى اليوم الجمعة، سجلت ليبيا إجمالا 97 ألفا و653 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1415 وفاة، و68 ألفا و289 حالة تعاف.