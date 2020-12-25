مشاريع “نظيفة” لحل أزمة الكهرباء

تقرير

اتخذت بعض البلديات في ليبيا خطوات سريعة بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطن تُركز معظمها في أعمال صديقة للبيئة، ويأمل المسؤولون أن تخفف أزمة انقطاع الكهرباء.

ونبدأ ببلدية مصراتة والتي أصدرت في نوفمبر الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة تركيب منظومات الطاقة الشمسية للمنازل داخل نطاق البلدية، على أن تتولى اللجنة تنفيذ 8 مهام رئيسية وهي دراسة مقترح نشر منظومات الطاقة الشمسية على المنازل وفقاً للمواصفات المعمول بها وما يناسب عمرها الافتراضي، إلى جانب أن تقوم اللجنة بتقدير التكلفة المالية للمنظومات ووضع ضوابط وشروط تضمن عدم تسربها للسوق المحلية، كما طالبت البلدية بضرورة إرفاق مقترح يخص آلية التوريد والعرض والتركيب والتمويل والصيانة.

وفي بلدية أبوسليم هي الأخرى باشرت فعلياً في تركيب ألواح شمسية تُستخدم في إنارة الطرق، وبدأت بتجريبها في شارع سيدي سليم في تجربة هي الأولى من نوعها في إنارة الطرق الرئيسية على مستوى البلدية.

أما بلدية سبها فقد انضمت لركب البلديات الباحثة عن حلول لأزمة الكهرباء، إذ سجل شهر نوفمبر الماضي توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تركيب أعمدة الإنارة التي تعمل بخلايا الطاقة الشمسية، على أن تبدأ الأعمال في شارع جمال عبدالناصر بإشراف مباشر من المجلس البلدي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأنفقت ليبيا مليارات الدولارات على تعاقدات بهدف صيانة وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما رصد ديوان المحاسبة أعمال نهب وسرقة للأموال العامة الأمر الذي ساهم في تهالك البنية التحتية وتأخير عمليات الصيانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية