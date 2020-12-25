الليبية لحقوق الإنسان تؤكد اعتقال رئيس رابطة مفقودي تاورغاء من قبل مليشيات مصراتة

بنغازي 25 ديسمبر 2020 (وال)- كشف رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحكيم حمزة، عن تعرض رئيس رابطة مفقودي تاورغاء محمد رضوان للاعتقال القسّري اليوم الجمعة، من قبل مكتب ما يُعرف بجهاز الأمن الدخلي مصراتة.

وقال حمزة إن احترام حرية الرأي والتعبير والاختلاف السياسي، يستوجب الالتزام به من قبل جميع سلطات الدولة وأجهزتها، وأما القمع والترهيب والاستبداد من خلال الاعتقال القسّري والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسّري، أمر مرفوض شكلا وموضوعًا، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإطلاق سراحه وضمان سلامته. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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