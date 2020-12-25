موسكو والقاهرة تُؤكدان ضرورة إضفاء طابع شامل على الحوار الوطني في ليبيا

موسكو 25 ديسمبر 2020 (وال)- بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، مع نظيره المصري سامح شكري؛ عددًا من الملفات الإقليمية الأكثر إلحاحًا على رأسها الأزمتان الليبية والسورية.

وذكرت الخارجية الروسية – في بيان لها – أن لافروف وشكري أشارا في “مكالمة هاتفية” إلى ضرورة إضفاء طابع شامل على الحوار الوطني في ليبيا، مؤكدان على التزام بلديهما بسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وتسوية النزاع الليبي – الليبي سلميًا، وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

وتطرق الوزيران إلى الملف السوري؛ حيث لفتا إلى ضرورة ضمان حق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وبحث الوزيران واقع وأفق تعزيز التعاون متعدد الاتجاهات بين روسيا ومصر، بالتوافق مع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي المُبرمة بين الدولتين في عام 2018، وأعارا بهذا الصدد اهتمامًا خاصًا إلى تطبيق مشاريع واسعة النطاق في مجال التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، بما في ذلك بناء محطة الضبعة النووية، وإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر. (وال- موسكو) ع ع/ ر ت

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