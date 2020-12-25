افتتاح الغرفة الأمنية في البيضاء “بحلة جديدة”

افتُتحت بمدينة البيضاء الغرفة الأمنية لرصد كافة أشكال الجريمة ولتنفيذ العمليات الأمنية بسرعة ودقة، إذ أعدت غرفة مراقبة العمليات المكلفة بمتابعة عمل الدوائر الأمنية مرئيا ولاسلكيا وتم تجهيزها بالتعاون مع فرق الصيانة والتركيب بالقسم.

وجُهزت غرفة البيضاء الأمنية على طراز حديث وأُعدت بعناية فائقة، حيث تم تكليف العقيد الحسين علي الفيتوري رئيس قسم الشؤون الفنية بتجهيز الغرفة بهمة فريق الصيانة والتركيب، وبحضور مدير الأمن ومعاون مدير الأمن والمساعد الأول للشؤون الأمنية والمساعد الأول للشؤون العامة لضباط ديوان مديرية الأمن.

وستساعد الغرفة الأمنية بشكل كبير في رصد الجرائم وتتبّعها مع ازدياد حالة الاختطاف والقتل العمد وغيرها في مختلف أرجاء البلاد، إذ ستسهم أجهزة المراقبة في تحري المعلومة الدقيقة ورصدها واتخاذ مجرى العدالة فيها، بهمة وسواعد رجال الأمن الحريصين على تحقيق العدالة.

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