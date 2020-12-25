إيران.. موافقة أميركية على تحويل أموال لشراء لقاحات ضد كورونا

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إن بلاده حصلت على موافقة أميركية لتحويل أموال لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الخارج، وذلك مع تراجع عدد الوفيات إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.

وأضاف همتي، أن إيران ستدفع نحو 244 مليون دولار لشحنة أولية تضم 16.8 مليون جرعة من برنامج “كوفاكس”، وهو مجموعة وكالات معنية بتوفير لقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شركة “شفا فارميد” الإيرانية بدأت هذا الأسبوع بتسجيل متطوعين للتجارب البشرية لأول لقاح إيراني للوقاية من “كوفيد 19″، وذلك مع بروز خلافات في إيران بخصوص استخدام اللقاحات المستوردة.

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