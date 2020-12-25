موسى: ليبيا كانت ستواجه نفس مصير سوريا

ليبيا – قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن ليبيا كان من الممكن أن تواجه نفس مصير سوريا، لافتًا إلى أنه كان يخشى من تبعية الاضطراب الذي شهدته ليبيا على المنطقة.

موسى وخلال حواره عبر برنامج “حديث القاهرة” والمذاع عبر قناة “القاهرة والناس” أمس الخميس وفقاً لما نقله موقع “صدى البلد” المصري أوضح أن الرئيس الراحل معمر القذافى كان يشعر بالقوة وهدوء الوضع في ليبيا ويري أن الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك فى مصر ضعفاء ولم يستطيعا السيطرة على الوضع حيال الثورات العربية.

وأضاف:” أن العقيد القذافي لم يشعر بخطورة الوضع في ليبيا الا متأخرًا، القذافى لم يشعر بخطورة الوضع في ليبيا إلا بعد ما الفأس وقعت بالرأس”.

الأمين العام الأسبق اختتم: “كنت قلقا على ليبيا ولا زلت كمواطن مصري، لأن ما يجري فى ليبيا يؤثر على مصر ومثلها فلسطين والسودان ولابد ان يكون هناك وعي والابتعاد عن السطحيات”، لافتا إلى أن الاضطرابات فى ليبيا أقل من سوريا ويوجد الآن تهدئة ووقف لاطلاق النار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية