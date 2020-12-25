حزب تركي معارض: أردوغان يتسبب بخسائر جمة لتركيا بتدخله في ليبيا

وجه حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا انتقادات حادة لنظام الرئيس التركي، رجب أردوغان، بخصوص تعامله مع الأوضاع في ليبيا.

وقال رئيس السياسات الخارجية والداخلية بالحزب، عبدالرحمن بلغيتش، خلال مؤتمر صحفي، إن إبرام نظام أردوغان مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تسبب بخسائر لتركيا.

مشيرا إلى أن هذه الخسائر أتت بالتزامن مع العقوبات المفروضة على تركيا، مبينا أن حجم الاستثمارات التركية في ليبيا بلغ حتى الآن تسعة عشر مليار دولار، في وقت اضطرت فيه الشركات إلى مغادرة البلاد تاركة مشاريعها خلفها بسبب الأوضاع الأمنية هناك، وبعد دفعها أموالا باهظة بشكل شهري لمسلحين من تشاد ونيجيريا.

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