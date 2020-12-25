الشارف: مكونات الجنوب تدعم إعلان القاهرة ومؤتمر برلين

قال عضو مجلس النواب أحمد الشارف، إن الجنوب الليبي كان دائما وما زال له دور فعال في إنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف الشارف، في تصريحات صحفية أن زيارة وفد الجنوب إلى مصر ستكون بادرة خير وانفراجة على الليبيين جميعا، خصوصا أن الجنوب تربطه علاقات قوية مع الشرق والغرب الليبيين، وأيضا دول الجوار ومنها دول الساحل الإفريقي والجزائر ومصر.

ورأى الشارف أن مصر ستكون بوابة الجنوب الليبي للتواصل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة، موضحا أن الجنوب يدعم إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين وتنهي الصراع المسلح.

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