الظروف المهنية الصعبة في ليبيا تدفع كوادرها للهجرة

تقرير

تعمل طبيبة الأسنان الليبية أسرار ثابت في عيادتها في القاهرة منذ مدة ولكنها تأمل في العودة إلى ليبيا لتأطير الطلبة الجدد والاستقرار في دولتها.

وتخرجت الدكتورة أسرار مصطفى ثابت طبيبة الأسنان الليبية المولودة في مدينة العجيلات من كلية الطب بجامعة الزاوية ثم استقرت في القاهرة لتفتح عيادة في مجال طب الأسنان.

وبمرور الوقت بدأت الدكتورة أسرار باستقبال المرضى من مصر وليبيا وغيرها من الدول، لكن حنينها إلى الدولة الأم لم ينطفئ فهي تأمل في العودة إلى ليبيا لتقديم دورات تدريبية لطلبة طب الأسنان وتقديم الدعم لهم.

وتُشكّل صعوبة الوضع الذي تشهده البلاد على مختلف الصعد، عائقا أمام أصحاب الشهادات العليا والمتميزين كل حسب اختصاصه ما دفع غالبيتهم نحو الهجرة إلى الخارج لتحقيق أهدافهم المهنية؛ ما يجعل الشارع الليبي الذي يعاني قصورا واضحا في المرافق الطبية اليوم يطالب بضرورة استقطاب هذه الشريحة وتوفير الإمكانات اللازمة لهم في وطنهم، لتوفير سبل العيش الكريم وصون كرامة الإنسان.

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