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الظروف المهنية الصعبة في ليبيا تدفع كوادرها للهجرة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

تعمل طبيبة الأسنان الليبية أسرار ثابت في عيادتها في القاهرة منذ مدة ولكنها تأمل في العودة إلى ليبيا لتأطير الطلبة الجدد والاستقرار في دولتها.

وتخرجت الدكتورة أسرار مصطفى ثابت طبيبة الأسنان الليبية المولودة في مدينة العجيلات من كلية الطب بجامعة الزاوية ثم استقرت في القاهرة لتفتح عيادة في مجال طب الأسنان.

وبمرور الوقت بدأت الدكتورة أسرار باستقبال المرضى من مصر وليبيا وغيرها من الدول، لكن حنينها إلى الدولة الأم لم ينطفئ فهي تأمل في العودة إلى ليبيا لتقديم دورات تدريبية لطلبة طب الأسنان وتقديم الدعم لهم.

وتُشكّل صعوبة الوضع الذي تشهده البلاد على مختلف الصعد، عائقا أمام أصحاب الشهادات العليا والمتميزين كل حسب اختصاصه ما دفع غالبيتهم نحو الهجرة إلى الخارج لتحقيق أهدافهم المهنية؛ ما يجعل الشارع الليبي الذي يعاني قصورا واضحا في المرافق الطبية اليوم يطالب بضرورة استقطاب هذه الشريحة وتوفير الإمكانات اللازمة لهم في وطنهم، لتوفير سبل العيش الكريم وصون كرامة الإنسان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • في حتى أطباء لييين قدامى في تخصص جراحة مخ وأعصاب ـ وجراحة عظام وغدد خريجي أمريكا لكن اقفال الطيران عرقل عودتهم للأشراف على الطلبة الجدد في مناطق ومؤسسات طرابلس ليبيا

    رد

  • في حتى أطباء لييين قدامى في تخصص جراحة مخ وأعصاب ـ وجراحة عظام وغدد خريجي أمريكا لكن اقفال الطيران عرقل عودتهم للأشراف على الطلبة الجدد في مناطق ومؤسسات طرابلس ليبيا ويصر معظمهم على عدم النزول الا في رحلات مباشرة لمطار طرابلس العالمي .

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