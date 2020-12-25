شرطة سبها تحتفي بذكرى الاستقلال

نظمت مديرية أمن سبها حفلا استعراضيا بمناسبة عيد استقلال ليبيا بحضور رجال الأمن وآمر الأمن بسبها العسكرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الشرطة المتقاعدين.

وجابت كراديس أفراد الشرطة رفقة آلياتهم ساحة الاستعراض وهم يؤدون التحية العسكرية لمدير الأمن وآمر منطقة سبها العسكرية ومديري ورؤساء الجهات الأمنية في المدينة، في حفل استعراضي نظمته مديرية الأمن بسبها بمناسبة عيد الاستقلال.

وشهد الشارع الواسع أمام مديرية أمن سبها مراسم الاحتفال الذي حضره مدير الأمن وآمر منطقة سبها العسكرية، ومندوب عن بلدية سبها، وعدد من أعضاء سلك الشرطة المتقاعدين، وسط أجواء من الابتهاج والفرح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الليبيين.

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