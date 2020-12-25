مشاركة ليبية بدورة تدريبية في تونس حول أمن وسلامة الطيران المدني

انطلقت اليوم بالعاصمة التونسية دورات تدريبية بعنوان “إدارة أمن الطيران”، والتي يتم تنفيذها من طرف مصلحة المطارات بناء على اتفاقية مبرمة مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني، باعتبارها المركز الإقليمي للايكاو.

وتهدف الدورات التي ستستمر عشرة أيام للرفع من كفاءة موظفي المطارات التابعة للمصلحة، في فهم وتطبيق إجراءات أمن الطيران المدني وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.

وتستهدف الدورات إجمالي اثنين وثلاثين متدربا، ويشارك فيها موظفون من المصلحة ومن مختلف المطارات الليبية.

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