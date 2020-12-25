باحث سياسي: تركيا تنظر لـ”حفتر” على أنه مارق وكلامه أجوف

قال الباحث السياسي التركي مصطفى أوزجان، إن تركيا ترى “حفتر” بالرجل المارق وهوعسكري وانتهت مهمته حيث انهزم أمام قوات تشادية، وتركيا لا تكترس لكلماته فهو كلام أجوف.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج “رادر” على قناة سكاي نيوز، أن تركيا تقدم المساعدات العسكرية لحكومة الوفاق، نافيا وصف القوات التركية المتواجدة فى ليبيا بـ”الاستعار التركي”، قائلا هذا الوصف نسمعه من بعض أفواه متحدثون فى ليبيا يتحدثون عن مستعمرون جدد ولكن تركيا لا ترى نفسها على أنها مستعمر، فهي أرسلت قوات تركية بموافقة حكومة الوفاق، والتي إن طلبت رحيل قواتها سترحل، وإن طلبت البقاء ستبقي.

وتابع أوزجان، تركيا موجوة فى ليبيا منذ 500 عام وخاصة فى مصراتة وهناك طرفان للنزاع حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا والطرف الثاني وهو خليفة حفتر وعقيلة صالح، وإذا توقف الطرف الثاني يمكن توقيف تركيا ، متاعبا أما بالمرتزقة كلام غير سليم لأنه تم إطلاق هذه التهمة فى أذريبجان، فهل أمسك أحد بسوري هناك، تركيا فى صف الحق فهي ترى نفسها تمثل طرف الحق فى سوريا حتى لو كانت وحيدة فى الساحة مثل إيران وتركيا وحتى فى ليبيا.

حكومة الوفاق طلبت الاستنجاد من دول عديدة مثل فرنسا والجزارئر ولم يلبي احد ولكن تركيا لبت بسبب اواصل تاريخية وكذلك مصالح مثل تقسيم الحدود البحرية فتركيا استفادت فلماذا لا تدعهمها عسكريا