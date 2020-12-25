اعتقال رئيس رابطة مفقودي تاورغاء قسرياً

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اعتقال رئيس رابطة مفقودي تاورغاء محمد رضوان، من قبل مسلحين يتبعون مكتب جهاز الأمن الداخلي بمدينة مصراتة.

وأفاد بيان للجنة الوطنية بأن الاعتقال القسري لرضوان تم من وسط مدينة تاورغاء ظهر اليوم الجمعة ولايزال مصيره مجهولا حتى الآن.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الناشط محمد رضوان، محملة مسؤولية سلامته لمكتب جهاز الأمن الداخلي مصراتة، كما طالبت اللجنة بإنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية في عموم ليبيا.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني بالعمل الجدي على احترام حرية الرأي والتعبير، وأضاف البيان “وإذ تدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وتستنكر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعدها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية، وعلى حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري المؤقت، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطالب الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز غير القانوني والاعتقال العشوائي بدون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وكافة المختطفين والمختفين قسريا وإطلاق سراحهم فورا، وتحملهم مسؤولية سلامتهم وحياتهم”.

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