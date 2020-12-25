جولة مدير أمن بنغازي للوقوف على سيّر الأمن في مختلف أزقة وشوارع المدينة

بنغازي 25 ديسمبر 2020 (وال)- أجرى مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري الجمعة، جولة تفقدية لسيّر الأمن في مختلف أزقة وشوارع المدينة ومراكز الشرطة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـــــ 69 لعيد استقلال ليبيا.

هذا وأطلع العقيد ونيس الشكري على مدى الانتشار الأمني والمجاهرة بالأمن في مختلف أحياء المدينة، وذلك بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، حيث أكد الشكري أن الأمور تسير على خير ما يُرام وبالصورة الصحيحة، خاصة بعد إطلاق المديرية للخطة المرورية الجديدة بنشر قرابة 1000 شرطي مروري في أنحاء المدينة. (وال- بنغازي) ر ت

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