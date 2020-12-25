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مديرية أمن ربيانة تسيّر دوريات صحراوية في نطاق اختصاص المديرية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ربيانة 25 ديسمبر 2020 (وال)- أصدر مدير أمن ربيانة الرائد جابر عبد الكريم أحمد، تعليماته بتسيير دوريات صحراوية في نطاق اختصاص المديرية، لضبط الأمن الحدود الجنوبية مع الجارة تشاد والسودان.

هذا وجاءت تعليمات الرائد جابر عبد الكريم أحمد بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وقد سيّرت الدوريات على مدى أربعة أيام بالتعاون مع فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفرع جهاز المخابرات الليبية بالبلدية، وصلت إلى الحدود الليبية التشادية. (وال- ربيانة) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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