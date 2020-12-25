النجار: تعاقدنا على شراء 2.8 مليون جرعة من لقاح مكافحة كورونا

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، اليوم الجمعة، تعاقد ليبيا مع منظمة الصحة العالمية، على شراء مليوني و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار أي مايعادل 9.4 ملايين دولار أمريكي.

وأشار النجار إلى أن التعاقد مع منظمة الصحة العالمية جاء لتسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد من المنظمة، موضحاً أن المركز لم يستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، مرجحًا التعاقد لاحقا مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح الخاص بها.

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