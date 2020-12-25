غسان سلامة : هناك من سعى لعدم تنفيذ قرارات مؤتمر برلين لأنه سيؤثر على وضعه “النهبوي” ويُعيد النظر فيمن استولوا على ثروات ليبيا

بيروت 25 ديسمبر 2020 (وال)- قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة الجمعة، إن هناك من سعى لعدم تنفيذ قرار مؤتمر برلين، لأنه سيؤثر على وضعه “النهبوي”، ويُعيد النظر في وضع الناس الذين استولوا على ثروات ليبيا.

وأعرب سلامة- في تصريحات صحفية – عن تفاؤله بشأن إخراج ليبيا من الأزمة التي أدخلت نفسها فيها، وإن الأمور لا تسير حاليًا بالوتيرة المطلوبة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، إلا أنه يُؤكد أن الوضع بات أفضل، مستدلا بذلك عودة حركة الطيران بين المدن وفتح الطرق، وعودة النازحين لمناطقهم، واجتماع الأخير لمجلس إدارة المصرف المركزي بعد ثلاث سنوات، وملتقى الحوار السياسي الجاري في تونس، وهناك مؤشرات عدة تُشير إلى أمر واحد أن هناك وعيًا أفضل بين الليبيين.

وشدّد سلامة على أن هناك ضرورة لتفاهم سياسي، منوهًا إلى أن أي تفاهم سياسي يمر عبر الأمم المتحدة أفضل من أي اتفاق سياسي، لأن الأمم المتحدة ليست لديها أهداف نفطية أو صناعية أو تجارية، بينما الدول قد تكون هذه الأهداف.

وأضاف سلامة: “الأمم المتحدة تهتم بالليبيين، وليست فقط بخيرات ليبيا، كما أن هناك وعيًا لدى الدول المتدخلة بأنه ليست هناك دولة واحدة قادرة على السيطرة الكاملة، عليها أن تقبل بحصة من النفوذ وليس كل النفوذ”.

وأوضح سلامة أن “هناك مؤشرات لا تزال ضعيفة على المسارات الثلاثة؛ وأننا نذهب باتجاه صحيح في ليبيا، وبحسب رأيي سيأخذ الأمر وقتًا من الزمن في الأشهر المقبلة، رغم كل العراقيل”. (وال- بيروت) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال