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بني وليد تحيي اليوم العالمي لتعليم علوم الحاسب الآلي

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت كلية التقنية الإلكترونية في بلدية بني وليد ورشة حول تعليم تقنيات الحاسب الآلي بمناسبة اليوم العالمي للحاسب الآلي.

وامتدت فعاليات إحياء اليوم العالمي لتعليم علوم الحاسب الآلي لأكثر من أسبوع شارك فيها طلاب وأعضاء هيئة التدريب بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد، والتي استضافت مدرسة ابن خلدون للتعليم الثانوي من هذه الفعاليات ورشة تعليم تقنيات الحاسب الآلي وبرمجياته، إضافة إلى 10 مدارس أخرى استهدفت بهذه الدورات على مستوى مراقبة التعليم ببلدية بني وليد.

ويهدف القائمون على هذا العمل التطوعي إزالة الغموض والخوف من تعلم علوم الحاسوب والبرمجة لطلاب المدارس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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