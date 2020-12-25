محاضرة توعوية حول مرض السكري في كاباو

أحيا أعضاء جمعية نتير للأعمال الخيرية في مدينة كاباو اليوم العالمي لداء السكري بتنظيم محاضرة توعوية لمرضى السكري، ألقاها الدكتور عبدالقادر المصري.

وشهدت المحاضرة حضور عدد من الأطباء وأهالي المدينة والمدن المجاورة خاصة الذين يعانون من هذا المرض، حيث قدّم المحاضر عددا من النصائح والإرشادات للمرضى وصحّح بعض المفاهيم الخاطئة لبعض المرضى في كيفية تلقيهم علاج السكري.

وقد تم إحياء اليوم العالمي لداء السكري بالطريقة المثلى وإن تأخر، كما اشتملت فعاليات المحاضرة تكريما لأحد الاختصاصيين بهذا المرض والذي لم تمنعه المسافة الطويلة بين مدينة طرابلس وكاباو عن أن يكون حاضرا في هذا اليوم؛ ليقوم بواجبه في نشر التوعية والتثقيف حول هذا المرض.

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