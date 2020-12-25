المحجوب: عملية تبادل أسرى بين الجيش والوفاق تمت في منطقة الشويرف بإشراف اللجنة العسكرية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، الجمعة، إنه تم إجراء عملية لتبادل الأسرى بين الجيش وقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، في منطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، أن عملية تبادل الأسرى بمنطقة الشويرف كان تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة”5+5″.

وتابع المحجوب أن عملية تبادل الأسرى ستستمر إلى حين رجوع كل الأسرى من الطرفين إلى أهلهم.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة ” 5+ 5″ قد اتفقت على تبادل الأسرى بين الجيش وقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

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