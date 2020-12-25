النجار: التعاقد على شراء 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. بدر الدين النجار، الجمعة، تعاقد المركز على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية:«تعاقدنا مع منظمة الصحة العالمية، على شراء مليوني و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار»، مشيرًا إلى أن «التعاقد مع منظمة الصحة العالمية جاء لتسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد من المنظمة».

وأوضح النجار أن المركز «لم يستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن» مرجحًا التعاقد لاحقا مع شركة «أسترازينيكا» البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح الخاص بها. فيما قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات سليمان أبو سريويل ، لـ«الأناضول» إن «التعاقد مع الصحة العالمية لشراء اللقاح، لضمان أنه مرخص وحتى تتحمل المنظمة مسؤولية سلامة أي لقاح يأتي من خلالها».

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وفي 30 نوفمبر الماضي، ناقشت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات «آليات استقبال وتخزين وتوزيع طعم (لقاح) فيروس كورونا» كإجراء استعدادي لاستقبال طعم الفيروس مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن ليبيا حجزت 2.724.200 مليون جرعة لتطعبم فئات «الاختطار» بمعدل جرعتين لكل شخص، وفئات «الاختطار» هم «العاملون الصحيون، ومَن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، ومَن يعانون الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل».

وحتى اليوم الجمعة، سجلت ليبيا إجمالا 97 ألفا و653 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1415 وفاة، و68 ألفا و289 حالة تعاف، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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