الشتيوى”ساخرا: سفارة ليبيا وقنصليتها فى نيكاراجوا بهما 63 موظفا والجالية الليبية فرد واحد

قال رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي إن السفارة الليبية في ( نيكاراجوا ) فيها34 موظف والقنصلية فيها 29 .

وأضاف ساخرا فى تدوينه على حسابه بموقع فيسبوك: “وعدد الجالية الليبية اللي فيها نفر واحد عازب اسمه ” سليمان ” تاجر فواكه كان يروح خير .. الأخ سليمان “.

وعبر الموقع الإلكتروني للسفارة ذكرت أن هناك خدمات القنصلية حيث يقدم القسم القنصلي في سفارة ليبيا الخدمات بشكل عام للأشخاص المحليين الراغبين فى زيارة ليبي كما يقوم بتقديم العون والمساعدة الموجودين في نيكاراجوا، عموما الخدمات تضمن من طلبات التأشيرة ، تجديد الجواز ، تسجيل الزواج ، مصادقة الوثائق ، تسجيل المواليد و مسائل الجنسية.