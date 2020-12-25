صنع الله: مؤسسة النفط هي من حافظت على وحدة الليبيين

زعم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن قطاع النفط، هم من حافظوا على وحدة ليبيا، مشيرا إلى إن ما تم من استئناف إنتاج النفط والتصدير لدعم اقتصاد البلاد، جاء بفضل تضحيات العاملين في هذالمجال.

وقالت المؤسسة في بيان رصدته “الساعة 24″، إن صنع الله شارك الاجتماعي مع شركة الزاوية ضمن الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية.

وأشاد رئيس مؤسسة النفط بالجهود التي وصفها بالكبيرة التي تبذلها إدارة الشركة وكافة العاملين بها من أجل استمرار العمل، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط، بحسب تعبيره.

وأكد صنع الله خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية والأخذ بالملاحظات التي وردت في تقرير هيئة المراقبة.