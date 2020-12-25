الميهوب يستنكر صمت ويليامز إزاء خرق تركيا لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أدان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، التدخل التركي في الشأن الليبي، مضيفا أن تركيا تتدخل في البلاد وكأن ليبيا محمية تركية أو إحدى ولايتها.

واستنكر الميهوب في تصريحات صحفية، ما وصفه بالصمت غير المبرر من قبل المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على الخروقات التركية المستمرة لاتفاق جنيف بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأوضح الميهوب أن الجميع يعلم ما يقوم به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأعاونه في طرابلس، لعرقلة إجراء العملية الانتخابية، مضيفا أنه يعتقد أن التدخل التركي في ليبيا بالشكل السافر يعتمد على لعبة دولية تشارك فيها أطراف دولية قد تريد استمرار الفوضى ليطلب تدخلها بشكل مباشر في ليبيا لوضع حد للعبث التركي.

وأكد الميهوب أن ليبيا لن تكون إلا واحدة وموحدة وذات سيادة، مشددا على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا غير شرعية.

وتابع الميهوب أن مجلس النواب والجيش لن يسجلان في التاريخ أنهما طالبا بدعم دولي لإيقاف العبث التركي، مؤكدا أن مجلس النواب قادر ولديه ثقه في الجيش بأنه سيكون في الموعد إذا لم يضع المجتمع الدولي حدا للعبث التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24