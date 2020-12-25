حملة تشجير لكشافة الجبل الأخضر

تعتزم مفوضية الجبل الأخضر للكشافة والمرشدات بالشراكة مع منظمة كلوروفيل إطلاق حملة لاستزراع أكثر من هكتار بأشجار الزيتون، وإحاطتها بمصدات للرياح من أشجار السرو والصنوبر بمنطقة مراوة جنوب الجبل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود كشافة الجبل الأخضر للحفاظ على الغطاء النباتي الذي بات مهددا بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ بسبب التعديات على الغابات والأحراج في ظل غياب الأجهزة الرقابية، ولتسليط الضوء على أهمية العمل على زيادة الغطاء النباتي لمناطق الجبل الأخضر التي تُمثل أقل من 2% من المساحة الإجمالية للدولة، ولما لمناطق جنوب الجبل من أهمية في المحافظة على التنوع الحيوي ومنع التصحر وجرف التربة، ما يستوجب على جميع سكان المنطقة التكاتف والتوجه ودعم استزراع تلك المناطق حماية للمنطقة من التصحر ولتوريثها للأجيال القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية