العباني: وليامز أفسدت الحوار ولم تسع قط لإيجاد حل للأزمة الليبية

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز كسابقيها من المبعوثين الدوليين لم تسع قط لإيجاد حل للأزمة الليبية، أكثر من سعيها لإدارة هذه الأزمة، بما يحقق فقط مصالح الدول الغربية في ليبيا.

وأكد العباني، أن بقاء وليامز سوف يعمق الأزمة لأنها داعمة لتيار الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية، وبالتالي فقد أفسدت الحوار السياسي، الذي لن ينتج عنه إذا ما اكتمل، سوى اتفاق يشبه الاتفاقات السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24