الخارجية الروسية: بوغدانوف يلتقي رئيس تكتل “إحياء ليبيا” ومستشاره

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة عن عقد الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف إجتماعًا مع رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف علي النايض والمستشار السياسي بالتكتل محمد بوصفيطة بمقر الخارجية الروسية في موسكو.

الخارجية الروسية أوضحت بأنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا مع التركيز على التسوية التي وصفت بـ”المعقدة” للأزمة الليبية وفقًا لقرارات مؤتمر برلين وشروط قرار مجلس الأمن رقم 2510 الهادف لضمان وحدة وسلامة وسيادة ليبيا.

ومن جانبه أفاد النايض بحسب المكتب الإعلامي لتكتل إحياء ليبيا بأن اللقاء بحث سبل الوصول للسلام في ليبيا، وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي يعاني منها المواطن الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية