خالد المحجوب: اللجنة العسكرية أجرت تبادلا للأسرى وفقا لمخرجات وقف إطلاق النار

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، فى تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، إن اللجنة العسكرية الليبية 5+5 أجرت تبادلا لأسرى من كلا الطرفين، مساء اليوم الجمعة، في منطقة الشويرف جنوب غربي البلاد، وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الجيش الليبي مستمر في تنفيذ تعهداته وقراراته التي صدرت عن اللجنة العسكرية في اجتماعاتها داخل البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجينيف في 23 أكتوبر الماضي.