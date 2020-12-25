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خالد المحجوب: اللجنة العسكرية أجرت تبادلا للأسرى وفقا لمخرجات وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، فى تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، إن اللجنة العسكرية الليبية 5+5 أجرت تبادلا لأسرى من كلا الطرفين، مساء اليوم الجمعة، في منطقة الشويرف جنوب غربي البلاد، وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن الجيش الليبي مستمر في تنفيذ تعهداته وقراراته التي صدرت عن اللجنة العسكرية في اجتماعاتها داخل البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجينيف في 23 أكتوبر الماضي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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