الشريف: الدول الكبرى تسعى لتحقيق استقرار نسبي يساهم في تأمين مصالحها بليبيا

طالب المحلل السياسي، محمد أبو راس الشريف، بـضرورة النظر بواقعية لحقيقة تحكم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالمشهد الليبي، وما يعني ذلك بالتبعية ضرورة حصول المبعوث الأممي الجديد على رضا ودعم هذه الدول لينجح في مهمته.

ولفت الشريف، إلى أن وليامز أميركية الجنسية، وبالتالي فإن بقاءها قد يكون مفيداً، لكونها تحظى بدعم واشنطن، والأخيرة دفعت بقوة بالفترة الأخيرة لحلحلة الأزمة الليبية، مستدركاً بالقول إن جهود وليامز والإدارة الأميركية وحليفتها بريطانيا، أو حتى دول جنوب المتوسط كفرنسا، لن تحقق حلاً مثالياً للأزمة الليبية؛ لكنهم يسعون لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، الذي يساهم في تأمين مصالحهم بالبلاد، وقد يكون في حد ذاته أمراً جيداً للحالة الليبية.

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