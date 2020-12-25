مطار بنينا.. دورة في أساسيات التفتيش الأمني  

اختتمت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بالحكومة الليبية -الخميس- دورة تدريبية بعنوان أساسيات التفتيش الأمني وكيفية الاستخدام الفعال لأجهزة الكشف الأمني الآلية والإجراءات المصاحبة لها.

تواصلت الدورة على مدار “5” أيام متتالية، بمشاركة عدد من الموظفين التابعين لمكتب الأمن والسلامة بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي وعدد من العناصر الأمنية التابعة لجهاز الأمن الداخلي ومصلحة الجمارك.

وهدفت المصلحة من خلال الدورة إلى توعية الموظفين والعناصر الأمنية على استخدام أجهزة التفتيش الأمني الآلي والرفع من كفائتهم التشغيلية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في هذا المجال وتكللت هذه الدورة بنجاح كافة المشاركين فيها-حسب ما أوردته مصلحة المطارات.

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