الصويعي: كل المؤشرات توحي بتجدد الحرب في ليبيا

أكد المحلل السياسي، أحمد الصويعي، أن الصراع بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى هو ما يحدد مصير تطورات الأزمة الليبية.

وقال الصويعي، في تصريحات صحفية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا هش، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة التي تعزز وقف إطلاق النار وتحول دون نشوب الحرب مرة أخرى في البلاد.

وأوضح الصويعي أن كل المؤشرات توحي بإمكانية تجدد الصراع مرة أخرى، مؤكدا أن نتائجه ستكون كارثية على النسيج الاجتماعي وعلى الوحدة الجغرافية والاقتصاد الوطني للبلاد.

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