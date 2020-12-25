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الصويعي: كل المؤشرات توحي بتجدد الحرب في ليبيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل السياسي، أحمد الصويعي، أن الصراع بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى هو ما يحدد مصير تطورات الأزمة الليبية.

وقال الصويعي، في تصريحات صحفية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا هش، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة التي تعزز وقف إطلاق النار وتحول دون نشوب الحرب مرة أخرى في البلاد.

وأوضح الصويعي أن كل المؤشرات توحي بإمكانية تجدد الصراع مرة أخرى، مؤكدا أن نتائجه ستكون كارثية على النسيج الاجتماعي وعلى الوحدة الجغرافية والاقتصاد الوطني للبلاد.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • لا يستطيع كلاب اردوغان الدخول فى حرب خاسرة لانها ستكون خاسرة امام خير اجناد الارض عند الخط الاحمر كل ما يفعلوه نتيجة الخوف الشديد من سحقهم فى اى لحظة

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