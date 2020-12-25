البعثة الأممية ترحب بتبادل محتجزين من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة

رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا «بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)» مشيرة إلى أن عملية التبادل بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة جرت «بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء».

ووصف بيان صادر عن البعثة الأممية الجمعة هذا التطور بـ«النجاح الكبير»، وحث «لطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق».



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