البعثة الأممية: تبادل الأسرى نجاح لافت بإشراف 5+5

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -الليلة- بما قالت إنه (النجاح اللافت الذي سجله اليوم تبادل الأسرى من الجانبين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” وبفضل المساعي الحميدة لشيوخ العشائر وشيوخها).

وجاء ترحيب البعثة عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر فيما طالبت في وقت سابق -الجمعة- بسرعة إنهاء الأمر : (تنتهز البعثة هذه الفرصة لحث الطرفين على الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل الموقع في 23 أكتوبر 2020 م في جنيف ، بما في ذلك تبادل جميع الأسرى).

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