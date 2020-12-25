مسلحون يقدمون على قتل الطيار أحمد المبروك

قال مصدر أمني مسؤول لـ”الساعة24″، إن مسلحون قاموا بقتل كابتن طيار “أحمد المبروك أحمد المبروك” من سكان محله البراشيش بغريان والمقيم في طرابلس وخريج دفعة 33 من الأكاديمية الجوية ، بعد فتح النار عليه من قبلهم دون معرفة الأسباب أو تحديد الفاعلين .

وأضاف المصدر، أن والد الطيار “أحمد”، هو عميد طيار “المبروك أحمد المبروك” والذي توفاه الله نتيجة سقوط طائرتة C130 بعد إقلاعها من حقل الشرارة النفطي وكان يرافقاه، عقيد طيار أحميده منصورالسني ناصوف، و المقدم مهندس جوي عبدالكريم السنوسي ، ونجاة عبدالرحيم شبل فني جوي والتي سقطت بهم في 29 إبريل 2018 .