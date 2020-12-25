الخارجية الروسية تنفي اتهامات أمريكية حول ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2020

نفت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة كل الاتهامات التي يصدرها مسؤولون أمريكيون حول انتهاكها لقانون حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتهامات الزائفة التي تستمر الولايات المتحدة بإلقائها هي تصريحات مزعومة وليست هناك أي وقائع موثوقة فيها.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في تصريحات لوزير خارجيتها مارك بومبيو إن موسكو “تواصل انتهاك الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على ليبيا”