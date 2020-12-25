باشاغا معلقا على إطلاق سراح المحتجزين: لا سبيل لقيام الدولة إلا بالتوافق

قال فتحى باشاغا وزير داخلية الوفاق، في تدوينه على حسابه الشخصي بموقع تويتر: “في هذه الليله تغمر الفرحة عائلات ليبيه فرحا بعودة أبنائهم وأحبتهم بعد مساعي وإشراف من لجنه 5+5 وفق اتفاق وقف إطلاق النار ولا سبيل لقيام الدولة الا بالتوافق واتباع السبل السلمية لإدارة خلافاتنا”.

يذكر أن اللجنة العسكرية الليبية 5+5 أجرت تبادلا لأسرى من كلا الطرفين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، مساء الجمعة، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا، وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، و الأسرى الذين تم تبادلهم من مناطق جغرافية متنوعة وليسوا من الشرق فقط، بل تضمنوا الغرب والجنوب أيضا

وقال عضو لجنة الحوار السياسي علي بونجيم، وأحد المشاركين في إطلاق سراح المحتجزين أمس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق، إنه تم تبادل 48 محتجز ما بين الشرق والغرب، ولا يجب إطلاق عليهم مطلح أسرى فهم ليبيين، وبجهود الإخوة فى الشرق والغرب والمساعى الخيرة ، مشيرا إلى أن هذه هي ليبيا يجب إزالة الضبابية وعدم تدخل الأجنبي فهكذا تسير الأمور، وبعد تبادل المحتجزين عمت الفرحة للعائلات والشباب.

وأضاف بونجيم في لقاء له على قناة ليبيا بانوراما LPC، سيتم تبادل محتجزين أخرين، ونحن مستعدون لتبادهلم في المستقبل وسنعمل على إطلاق سراج الجميع في الشرق أو الغرب، مضيفا، نشكر لجنة 5+5 اليوم شعرت أن الجيش واحد والمسار واحد، نهنئ الأخوة المشاركين فى المسار العسكري والحوار السياسي، مؤكدا أن المسار العسكري لم يتعطل وعلى نهاية شهر يناير سيكون كل شيء جاهز على حد تعبيره.