تشكيك في معدل وفيات كورونا المنخفض في ليبيا

شككت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، في معدل الوفيات بفيروس كورونا المنخفض في ليبيا، مقارنة بالمستوى الإقليمي البالغ 2.2 %، بسبب انخفاض معدلات اختبارات الكشف وضعف مراقبة الوفيات في البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير “الاستجابة الصحية للفترة بين 10 و23 ديسمبر في ليبيا” الصادر عنها إن ليبيا احتلت المرتبة العاشرة في قائمة البلدان العشر التي لديها أكبر عدد من الإصابات بوباء كورونا في منطقة شرق المتوسط اعتبارًا من 21 ديسمبر الجاري، فيما احتلت المركز السادس بين الدول العشر الأولى التي سجلت أعلى عدد من الوفيات في المنطقة.

وأضافت المنظمة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـفيروس كورونا يبلغ 1405 حالات إصابة لكل 100 ألف نسمة، لتعد الأعلى في منطقة شمال أفريقيا، تليها المغرب، مع 20 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة أي الثانية بعد تونس في المنطقة. بينما تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 95 ألفًا و708 إصابات فيما ارتفع عدد للوفيات إلى 1385 حالة منذ الإبلاغ عن أول حالة للفيروس في البلاد في 24 مارس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن معدل الوفيات يبلغ 1.4%، وهو أقل بكثير من معدل الوفيات الإقليمي البالغ 2.2%، مبينا أنه لا يزال من الصعب تفسير السبب نظرًا لانخفاض معدلات الاختبار وضعف مراقبة الوفيات في ليبيا.

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