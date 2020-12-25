بعثة الأمم المتحدة ترحب بعملية تبادل المحتجزين في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2020

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بما قالت إنه “النجاح الكبير الذي تحقق اليوم والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء”.

وقالت البعثة في بلاغ لها على صفحة فيسبوك، ليل الجمعة السبت إنها “تغتنم بعثة الأمم المتحدة هذه الفرصة لتحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق”.

وتأتي العملية بعد أكثر من شهرين من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مازال مهددا في ظل استمرار طرفي الصراع في اتهام بعضهما بتحريك مسلحيهما قرب خط سرت الجفرة.