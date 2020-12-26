“الوطني لمكافحة الأمراض” يعلن عن طريقة الكشف على السفن التجارية القادمة إلى ميناء الخمس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريقة الكشف عن السُفن التجارية القادمة إلى ميناء الخمس وعلى الطاقم المصاحب لها .

وقال المركز في إيجاز صحفي، يكون الكشف على الطاقم عن طريق وحدة الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالفحص الحراري وذلك عن طريق جهاز قياس درجات الحرارة لتأكد من عدم وجود حرارة لدى أطقم السفينة والتأكد من عدم وجود حالات اشتباه وخلوها من فيروس كورونا وكذلك خلو السفينة من القوارض.

وتابع، هذا الكشف يكون خارج الميناء بحوالي ثلاثة أميال “منطقة المخطاف” من الرصيف المخصص لرسو السفن ومن تم أعطاهم الإفراج الصحي والسماح لها بالدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها.