“الترجمان”: المرتزقة السوريون وصلوا زمزم والقداحية وهذا ينبئ بالاستعداد للهجوم على سرت والجفرة

قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطنى الليبى، هبطت ثلاث طائرات، تحمل السلاح والذخائر والمرتزقة، أمس، وحدث تحرك للمليشيات والمرتزقة السوريين من قواعدهم، ووصلوا إلى زمزم والقداحية، وهذه المناطق لا تبعد عن سرت ومناطق القوات الليبية أقل من 10 كيلو مترات، وهذا اعتبر اختراق خطير للغاية لأنه ينبأ عن استعدادات كبرى للتحرك لمهاجمة القوات المسلحة فى سرت والجفرة

وأضاف وأضاف الترجمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، على فضائية “ON”، المصرية، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى، تحدث عن ضرورة المواجهة ضد المرتزقة، وخاصة أنه لم يتحدث منذ إعادة انتشار القوات المسلحة الليبية لحماية موارد الليبيين وثرواتهم وانطلاق مبادرة القاهرة التى حضرها رئيس مجلس النواب وأطلقها الرئيس السيسى، وهى المبادرة التي كان يجب أن يلتف حولها الجميع وعيّن الخطوط الحمراء للمستعمر التركى الذى يحتل غرب البلاد.

وكان القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، قد ألقى كلمة بمناسبة عيد الاستقلال الوطنى الليبى، الخميس، طالب خلالها كافة وحدات القوات المسلحة للاستعداد بشكل دائم لطرد المستعمر التركي المحتل بالإيمان والسلام، موضحا أن المواجهة مع المرتزقة الأتراك حتمية في ظل تحشيد تركيا للمرتزقة وبناء القواعد العسكرية فى ليبيا، موضحا أن أنقرة لديها أطماع للسيطرة على حقول النفط الليبى، كما طالب كافة أبناء الشعب بالتكاتف مع القوات المسلحة لدحر الاستعمار التركى الذى ينتهك سيادة الأراضى الليبية، مؤكدا أنه لا خيار أمام الليبيين إلى بتحرير الأراضى الليبية من العدو التركى.