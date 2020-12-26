النمروش: لن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، الجمعة، إن قوات الوفاق لن تتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا، على حد قوله.

وأضاف النمروش في تصريحات له أن الوفاق لن تقبل بأي مبادرة تعطي غطاء لجرائم “حفتر” في ترهونة وزرع الألغام في جنوب طرابلس.

وتابع النمروش أن قوات الوفاق ما زالت تحترم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يرعاه المجتمع الدولي، مبينا أن من وصفه بمجرم الحرب “حفتر” حاول أكثر من مرة خرق الاتفاق، لافتا إلى أن عملية التحشيد مستمرة من جانبه، حسب تعبيره.

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