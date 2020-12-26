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خطوات زليتن نحو الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية عن القوائم النهائية للمرشحين لإنتخاب المجلس البلدي زليتن منوهةً أن الدعاية الإنتخابية للقوائم والمرشحين ابتدأت اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي وتتواصل إلى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق للخامس من شهر يناير 2021 م.

وحددت اللجنة -حسب منشور بصفحة المجلس البلدي- موعداً للصمت الانتخابي الذي سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق للسادس من شهر يناير 2021 م، أما الاقتراع فيوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 م.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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