خطوات زليتن نحو الانتخابات البلدية

أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية عن القوائم النهائية للمرشحين لإنتخاب المجلس البلدي زليتن منوهةً أن الدعاية الإنتخابية للقوائم والمرشحين ابتدأت اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي وتتواصل إلى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق للخامس من شهر يناير 2021 م.

وحددت اللجنة -حسب منشور بصفحة المجلس البلدي- موعداً للصمت الانتخابي الذي سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق للسادس من شهر يناير 2021 م، أما الاقتراع فيوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 م.

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