مساعٍ يونانية لإحباط مخطط تركي بإقامة قاعدة عسكرية على سواحل ليبيا

كشفت وسائل إعلام يونانية رسمية، الجمعة، عن مساعي وزير الخارجية نيكوس دندياس، لإحباط مخطط تركيا الرامي إلى إقامة قاعدة عسكرية على ساحل ليبيا في منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية.

وصرح دندياس أن بلاده تسعى لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، مبينا أنه يجب ضمان أن تكون الشواطئ الليبية المقابلة لجزيرة كريت اليونانية آمنة عبر سيطرة قوى نظامية عليها وليس مجموعات من الميليشيات والمرتزقة.

وأعرب دندياس عن أمله في أن تتراجع حكومة الوفاق غير المعتمدة عن الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية، وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع العسكري، مؤكدا أن الولايات المتحدة دحضت ادعاء تركيا بأنها ركن أساسي لتواجد حلف شمال الأطلسي (ناتو) في جنوب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث كانت تزعم أنقرة دوما بأنها العمود الرئيسي للحلف.

وتابع دندياس أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على الوزارات والمسؤولين الأتراك، ستؤثر على التوازن الحالي مع مرور الوقت، في ظل ما تعانيه أنقرة من تأزم سياسي واقتصادي داخلي

وأشار دندياس إلى أن أنقرة ستستمر في الابتعاد عن أوروبا، في ظل اتباع سياسة تقوض أمن دول الاتحاد الأوروبي وتهدد الاستقرار في حوض البحر المتوسط، مؤكدا أنه لا يمكن لتركيا أن تنشئ أي علاقة مع أوروبا، أو تدخل السوق الأوروبية، من دون إلزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن بلاده منفتحة على أي محادثات مع تركيا لكن في المناخ السياسي المناسب لإجراء مثل هذا الحوار بين الطرفين.

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