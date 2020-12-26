عقيل: تركيا ترى في صمود السراج صمودا لاتفاقها البحري

قال الكاتب السياسي، عز الدين عقيل، إن تركيا ترى في صمود، فائز السراج، صمودا لاتفاقها البحري الذي يهمها في الأصل والأساس.

وأضاف عقيل في تصريح إعلامي أن تركيا لم تأت أبدا لحماية الشرعية فالدول مصالح، مشيرا إلى أن الحديث عن الترانيم الأخلاقية ومسألة الشرعية محض كذب وافتراء.

وتابع عقيل أن كل ما تريده تركيا، هو الحفاظ على مغارة الغاز في شرق المتوسط، لافتا إلى أن قيمة استيراد تركيا من الطاقة 50 مليار دولار وفجأة وجدت هذه المغارة أمامها (الغاز في شرق المتوسط)، فهي فقط تريد أن تحرق ليبيا عن بكرة أبيها وكل المنطقة في سبيل الوصول إلى هدفها وهو الغاز في شرق المتوسط.

وأشار عقيل إلى أن تركيا تحاول استغلال انشغال الإدارة الأمريكية الحالية قبل تولي الرئيس الجديد جو بايدن في تعزيز تواجدها في ليبيا، والحفاظ على استمرار وجود رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

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