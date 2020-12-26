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طبرق.. بدعم “مؤسسة النفط” تركيب منظومة جديدة لجوازات المدينة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد فرع جوازات مدينة طبرق تركيب منظومة  الرقم الٱلي التي قامت بتوريدها المؤسسة الوطنية للنفط عن طريق إدارة التنمية المستدامة، وتابع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بو الخطابية”، سير العمل عبر زيارة له لمقر الجوازات، فيما أفادت البلدية على منصتها الإعلامية أنه بوصول هذه الأجهزة سوف يتواصل التصوير واستخراج الجوازات حسب التنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والحصة المخصصة لفرع طبرق.

وأثنى “بوالخطابية” خلال زيارته على مدير المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” وشركة الخليج العربي للنفط والمجتمع المدني بمدينة طبرق والإدارة العامة للجوازات، متمنياً لرئيس الفرع والعاملين به السداد والتوفيق في تأدية واجباتهم لخدمة المواطنين في كل ربوع البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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